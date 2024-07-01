Верховний суд Іспанії лишив у силі ордери на арешт каталонських сепаратистів попри амністію

Верховний суд Іспанії в понеділок зберіг ордери на арешт колишнього лідера Каталонії та інших осіб, звинувачених у розкраданні коштів у зв'язку з невдалою спробою відокремлення регіону, оскільки постановив, що нещодавній закон про амністію на них не поширюється.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Це рішення, яке може бути оскаржене, може зруйнувати крихку коаліцію на чолі з соціалістами, що керує Іспанією, і мати особисті наслідки для колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, який живе у вигнанні.

Закон про амністію, ухвалений 30 травня, мав на меті помилувати осіб, причетних до спроби проголошення незалежності Каталонії від Мадрида у 2017 році, в обмін на критично необхідну підтримку сепаратистськими партіями нового терміну прем'єр-міністра Педро Санчеса після дострокових парламентських виборів.

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Слідчий суддя Пабло Льярена заявив у своїй постанові, що продовжуватиме домагатися арешту Пучдемона та його колишніх заступників Антоніо Коміна і Луїса Пуча, які очолювали департаменти охорони здоров'я та культури Каталонії відповідно.

Відмова партії Пучдемона Junts від підтримки таких законопроєктів, як бюджет на 2025 рік, може призвести до того, що Санчес не зможе керувати країною, і спричинити нові вибори.

Політикам та активістам, які брали участь у русі за незалежність, були висунуті звинувачення, в тому числі у масових заворушеннях, непокорі та розкраданні коштів.

Але для розкрадання було зроблено два винятки, тому амністія не поширюється на тих, хто вчинив злочин з метою особистого збагачення або якщо він зачіпає фінансові інтереси Європейського Союзу.

Льярена стверджує, що передбачувана поведінка Пучдемона, Коміна і Пуча "повністю підпадає під два винятки, передбачені в законі".

Льярена заявив, що вони отримали особисту вигоду, поклавши витрати на проведення референдуму про незалежність, визнаного іспанською судовою владою незаконним, на регіональну скарбницю, що, за його словами, не відповідає суспільним інтересам.

Усі троє стверджують, що референдум не був незаконним, а тому пов'язані з ним звинувачення не мають під собою жодних підстав.

Референдум також зачепив фінансові інтереси Європейського Союзу, сказав Льярена, оскільки відокремлення Каталонії вплинуло б на збір податків і валовий національний дохід Іспанії.

Це рішення є ударом для Пучдемона, який був налаштований оптимістично і сподівався, що амністія повністю зніме з нього всі звинувачення, з якими він зіткнувся в Іспанії, і дозволить йому повернутися без страху арешту.

Нагадаємо, минулого тижня Вищий суд Каталонії вперше застосував закон про амністію каталонських сепаратистів до політика та поліцейського, засуджених за дії, пов'язані з незаконним проголошенням незалежності іспанської автономії.

Прем'єр-міністр Педро Санчес висунув пропозицію про амністію минулого року в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

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