Трамп заявив, що не піде на інавгурацію Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп не братиме участі в церемонії інавгурації обраного глави держави Джозефа Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Всім хто запитував: я не збираюся бути на інавгурації 20 січня", - написав Трамп.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Інавгурація в зв'язку з пандемією коронавірусу пройде в обмеженому режимі, зокрема, буде сильно скорочено кількість гостей.

Як відомо, 7 січня спільне засідання двох палат парламенту США підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США.

Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.

Як відомо, під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.

Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Все про події читайте у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"