США залишаться непохитними у своїй підтримці України - посольство

Сполучені Штати залишатимуться непохитними у своїй підтримці України під час роботи нової адміністрації президента Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Поки обраний президент та його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів у найближчі місяці, дозвольте запевнити вас в одному: США залишатимуться непохитними у своїй підтримці процвітаючої, демократичної та вільної України, яка має бути захищена в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим, та стійкою проти російської агресії", - йдеться у заяві з нагоди інавгурації президента США.

Як повідомлялося, Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

Дональд Трамп не був присутній на церемонії. Він вже залишив Біли дім і попрямував до резиденції у Флориді. Замість нього присутній віцепрезидент Майк Пенс.

Через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки церемонія не була схожа на жодну попередню в американській історії.

За всіма подіями навколо церемонії слідкуйте у нашій трансляції - Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE