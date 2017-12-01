Росія обурена декларацією ПАЧЕС: Київ "викрутив руки" делегатам

П'ятниця, 01 грудня 2017, 16:43

Україна зловжила своїми головуючими функціями у ПАЧЕС, домігшись внесення провокаційних поправок в підсумкову декларацію Генеральної Асамблеї Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва.

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Росії, опублікованій на сайті МЗС РФ.

"Стає очевидно, що Україна не справляється зі своїми обов'язками як голова ПАЧЕС", - заявили в російському МЗС, підкресливши, що за головування України "порушуються загальноприйняті норми і принципи роботи багатосторонніх організацій та не забезпечується повноформатна участь делегацій".

В МЗС РФ дорікнули Україні, що вірменська делегація була змушена залишити залу засідань на знак протесту проти наради без участі її представників, а делегація РФ взагалі не отримала запрошення на сесію у Києві.

Українські поправки, внесені в узгоджений проект декларації, в російському міністерстві назвали провокативними.

"Українці фактично зловжили своїми головуючими функціями, "викрутивши руки" делегатам ПАЧЕС, і домоглися прийняття явно не збалансованих формулювань, що виходять за рамки економічної тематики, якою повинна займатися Парламентська Асамблея Чорноморського економічного співробітництва.

Більш того, підсумкова декларація сесії, яка була приурочена до 25-річного ювілею Асамблеї і повинна була бути просякнута об'єднавчим духом, виявилася заручником деструктивних устремлінь України", - ідеться у заяві російського відомства.

Як повідомлялось, Генеральна асамблея Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, що провела пленарне засідання в Україні, ухвалила декларацію з нагоди 25-ї річниці ПАЧЕС, в яку внесли норму України про анексовані території у регіоні, однак без згадки про РФ.

Зібрання вперше проходило без участі Росії, тому що Україна не направила запрошення російській делегації.