Россия возмущена декларацией ПАЧЭС: Киев " выкрутил руки" делегатам

Пятница, 01 декабря 2017, 16:43

Украина злоупотребила своими председательскими функциями в ПАЧЭС, добившись внесения провокационных поправок в итоговую декларацию Генеральной Ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Становится очевидно, что Украина не справляется со своими обязанностями как председатель ПАЧЭС", - заявили в российском МИД, подчеркнув, что под председательством Украины "нарушаются общепринятые нормы и принципы работы многосторонних организаций и не обеспечивается полноформатное участие делегаций".

В МИД РФ упрекнули Украину, что армянская делегация была вынуждена покинуть зал заседаний в знак протеста против совещания без участия ее представителей, а делегация РФ вообще не получила приглашение на сессию в Киеве.

Украинский поправки, внесенные в согласованный проект декларации, в российском министерстве назвали провокационными.

"Украинцы фактически злоупотребили своими главенствующими функциями,"выкрутив руки" делегатам ПАЧЭС, и добились принятия явно не сбалансированных формулировок, выходящих за рамки экономической тематики, которой должна заниматься Парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества.

Более того, итоговая декларация сессии, которая была приурочена к 25-летнему юбилею Ассамблеи и должна была быть пропитана объединительным духом, оказалась заложником деструктивных устремлений Украины", - говорится в заявлении российского ведомства.

Как сообщалось, Генеральная ассамблея Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, провела пленарное заседание в Украине, приняла декларацию по случаю 25-й годовщины ПАЧЭС, в которую внесли норму Украины о аннексированых территориях в регионе, однако без упоминания о РФ.

Собрание впервые проходило без участия России, потому что Украина не направила приглашение российской делегации.