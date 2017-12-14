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ЄБРР надасть кредит на 150 млн євро для модернізації залізниці на півдні України

Четвер, 14 грудня 2017, 09:07
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть кредит на 150 млн євро на електрифікацію залізничної лінії завдовжки 253 км Долинська - Миколаїв - Колосівка на півдні України.

Про це повідомив старший радник ЄБРР Антон Усов,  передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення рада директорів банку ухвалила на засіданні в середу, 13 грудня.

Крім електрифікації передбачається також укладання другої колії для одноколійних ділянок.

"Метою проекту є підвищення ефективності залізничних операцій і пропускної спроможності портами Одеської області та внутрішніми районами (port hinterland traffic)", - пояснює банк.

Позичальником є "Укрзалізниця" - вертикально інтегрована залізнична компанія, що повністю належить уряду України.

Згідно з документом на сайті банку, кредит розподілено два транші: перший - до EUR124,5 млн - для електрифікації, установки другої колії та будівництва високовольтної лінії на ділянці залізничної лінії Долинська - Миколаїв (148 км), другий - до EUR25,5 млн - для електрифікації ділянки Миколаїв - Колосівка (105 км).

Загальна вартість проекту оцінюється сумою до EUR367,9 млн.

Як повідомлялося, Європейський інвестиційний банк 23 листопада 2016 року вже затвердив такий самий кредит на EUR150 млн на реалізацію цього проекту. Передбачається, що "Укрзалізниця" також виділить власні кошти та залучить грантове фінансування в рамках технічної допомоги.

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