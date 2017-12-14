ЕБРР предоставит кредит на 150 млн евро для модернизации железных дорог на юге Украины

Четверг, 14 декабря 2017, 09:07

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит EUR150 млн на электрификацию железнодорожной линии протяженностью 253 км Долинская – Николаев - Колосовка на юге Украины.

Об этом сообщил старший советник ЕБРР Антон Усов, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение совет директоров банка принял на заседании в среду, 13 декабря.

Помимо электрификации предполагается также укладка второго пути для однопутных участков.

"Целью проекта является повышение эффективности железнодорожных операций и пропускной способности между портами Одесской области и внутренними районами (port hinterland traffic)", – поясняет банк.

Заемщиком выступает "Укрзализныця" - вертикально интегрированная железнодорожная компания, полностью принадлежащая правительству Украины.

Согласно документу на сайте банка, кредит поделен два транша: первый - до EUR124,5 млн - для электрификации, установки второго пути и строительства высоковольтной линии на участке железнодорожной линии Долинская - Николаев (148 км), второй - до EUR25,5 млн - для электрификации участка Николаев - Колосовка (105 км).

Общая стоимость проекта оценивается суммой до EUR367,9 млн.

Как сообщалось, Европейский инвестбанк 23 ноября 2016 года уже утвердил такой же кредит EUR150 млн на реализацию этого проекта. Предполагается, что "Укрзализныця" также выделит собственные средства и привлечет грантовое финансирование в рамках технической помощи.