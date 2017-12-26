Россия обустраивает постоянное военное присутствие на своих базах в Сирии

Вторник, 26 декабря 2017, 12:51

Минобороны РФ начало формировать постоянные группировки российских военных на своих сирийских базах.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Речь идет о военных базах в Тартусе и Хмеймиме.

"На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там", - заявил Шойгу.

Постоянную группировку сформируют в течение года, добавил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Личный состав, технику сформируют быстро. С этим проблем не будет. На развитие инфраструктуры потребуется не более года", - пояснил он.

Целью постоянной дислокации российских сил в Сирии он назвал "стабильность в регионе".

11 декабря президент РФ Владимир Путин дал поручение начать вывод группировки войск России из Сирии. В Сирии останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.