У Польщі – напади на офіси депутатів керівної партії, МВС звинувачує опозицію

1 січня у Польщі відбулися кілька нападів на офіси депутатів та євродепутатів керівної партії "Право і справедливість".
Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Блащак сказав, що напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків, інформує "Польське радіо".
Напередодні невідомі зловмисники пошкодили двері офісу депутата "Права і справедливості" Лукаша Шрайбера та євродепутата цієї партії Косми Злотовського у місті Накло-над-Нотецем Куявсько-Поморського воєводства.
#NowyRok ale niestety stare praktyki sympatyków #TotalnaOpozycja. Kolejne już biuro poselskie Posła do PE @KosmaZlotowski i moje zaatakowane. Po #Bydgoszcz.y teraz #NakłoNadNotecią :/ pic.twitter.com/nza3yKg3zT— Łukasz Schreiber (@LukaszSchreiber) 1 січня 2018 р.
Подібний акт вандалізму стався також у Варшаві, де в офісах депутата "Права і справедливості" Павела Лісіцького та євродепутата Здзіслава Краснодембського невідомі заклеїли замки у вхідних дверях.
Міністр Маріуш Блащак наголосив, що вчорашні напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків. Він підкреслив, оскільки опозиція сама себе називає "тотальною" і каже, що буде брати владу не завдяки виборам, а завдяки "вулиці та закордону", то згодом виникають певні наслідки.
Він зазначив, що важливо, аби парламентарі повідомляли про подібні інциденти. "Поліція контролює безпеку, гарантує усім безпеку", – додав він.
Минулого місяця у місцевості Сицув в Нижній Сілезії сталася спроба підпалення депутатського офісу депутатки партії "Солідарна Польща" Беати Кемпи.