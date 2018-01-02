Знайти
АКТУАЛЬНО

Лідер Ірану звинуватив у розпалюванні антиурядових протестів ворогів країни

Експорт ялинкових прикрас з України зріс на третину, найбільше купують Нідерланди

У Польщі – напади на офіси депутатів керівної партії, МВС звинувачує опозицію

Прем'єр Польщі: Варшава допомагає ЄС, приймаючи українських біженців

За час антиурядових протестів в Ірані загинули вже 20 осіб

Бельгія та Нідерланди змінили державний кордон та обмінялися територіями

Не менше 10 людей загинуло під час антиурядових протестів в Ірані






У Польщі – напади на офіси депутатів керівної партії, МВС звинувачує опозицію

Вівторок, 02 січня 2018, 11:43
фото
Версія для друку Коментарі

1 січня у Польщі відбулися кілька нападів на офіси депутатів та євродепутатів керівної партії "Право і справедливість".

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Блащак сказав, що напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків, інформує "Польське радіо".

Напередодні невідомі зловмисники пошкодили двері офісу депутата "Права і справедливості" Лукаша Шрайбера та євродепутата цієї партії Косми Злотовського у місті Накло-над-Нотецем Куявсько-Поморського воєводства.

Подібний акт вандалізму стався також у Варшаві, де в офісах депутата "Права і справедливості" Павела Лісіцького та євродепутата Здзіслава Краснодембського невідомі заклеїли замки у вхідних дверях.

Міністр Маріуш Блащак наголосив, що вчорашні напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків. Він підкреслив, оскільки опозиція сама себе називає "тотальною" і каже, що буде брати владу не завдяки виборам, а завдяки "вулиці та закордону", то згодом виникають певні наслідки.

Він зазначив, що важливо, аби парламентарі повідомляли про подібні інциденти. "Поліція контролює безпеку, гарантує усім безпеку", – додав він.

Минулого місяця у місцевості Сицув в Нижній Сілезії сталася спроба підпалення депутатського офісу депутатки партії "Солідарна Польща" Беати Кемпи.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
15:21
Естонія не дозволила Росії відкрити додаткові дільниці на виборах президента
14:58
фото
У великій пожежі в сафарі-парку Англії загинули 13 мавп-гусарів
14:09
Президент Болгарії наклав вето на антикорупційний закон
13:45
Лідер Ірану звинуватив у розпалюванні антиурядових протестів ворогів країни
13:15
Німеччина погрожує Facebook штрафами за зловживання збором даних без відома користувачів
12:58
Україна визначила пріоритети у співпраці з ЄС під час головування Болгарії
12:35
Експорт ялинкових прикрас з України зріс на третину, найбільше купують Нідерланди
12:17
Президент Естонії вибачилась за відсутність гімну в новорічну ніч
11:43
фото
У Польщі – напади на офіси депутатів керівної партії, МВС звинувачує опозицію
11:28
Пакистан викликав американського посла після погроз Трампа
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, Європейська правда

Рік гальмування реформ. Що змінив 2017-й на шляху України до ЄС

Із цьогорічних завдань асоціації здійснено лише 11%. Це – фактично провал у виконанні доленосного для майбутнього країни документа. До слова, так само незадовільно виконано Річну національну програму співпрацi з НАТО. Проблему публічно визнають у нашій місії в Альянсі...

Юрій Панченко, Європейська правда

Наталія Микольська: Росія не є нашим партнером, це просто країна, з якою ми торгуємо

Торговий представник України – заступник міністра економічного розвитку та торгівлі: "І європейські, і українські компанії є частинками регіональних ланцюжків доданої вартості, вони вже знайшли один одного і зараз зацікавлені або збільшувати обсяги торгівлі, або змінювати структуру своєї співпраці".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  