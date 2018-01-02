У Польщі – напади на офіси депутатів керівної партії, МВС звинувачує опозицію

Вівторок, 02 січня 2018, 11:43

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1 січня у Польщі відбулися кілька нападів на офіси депутатів та євродепутатів керівної партії "Право і справедливість".

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Блащак сказав, що напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків, інформує "Польське радіо".

Напередодні невідомі зловмисники пошкодили двері офісу депутата "Права і справедливості" Лукаша Шрайбера та євродепутата цієї партії Косми Злотовського у місті Накло-над-Нотецем Куявсько-Поморського воєводства.

Подібний акт вандалізму стався також у Варшаві, де в офісах депутата "Права і справедливості" Павела Лісіцького та євродепутата Здзіслава Краснодембського невідомі заклеїли замки у вхідних дверях.

Міністр Маріуш Блащак наголосив, що вчорашні напади пов’язані з поведінкою опозиційних політиків. Він підкреслив, оскільки опозиція сама себе називає "тотальною" і каже, що буде брати владу не завдяки виборам, а завдяки "вулиці та закордону", то згодом виникають певні наслідки.

Він зазначив, що важливо, аби парламентарі повідомляли про подібні інциденти. "Поліція контролює безпеку, гарантує усім безпеку", – додав він.

Минулого місяця у місцевості Сицув в Нижній Сілезії сталася спроба підпалення депутатського офісу депутатки партії "Солідарна Польща" Беати Кемпи.