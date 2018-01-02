Президент Естонії вибачилась за відсутність гімну в новорічну ніч

Вівторок, 02 січня 2018, 12:17

Президент Естонії Керсті Кальюлайд розчарована тим, що у новорічній програмі суспільно-правового каналу ETV не прозвучав гімн країни.

У зв'язку з цим глава держави вирішила вибачитися, повідомляє ERR.

У цьому році після промови президента Керсти Кальюлайд на площі Вабадузе по ETV замість естонського гімну прозвучала пісня "Eestlane olen ja eestlaseks jään ..." ( "Я естонець і залишуся естонцем ...") у виконанні Іво Лінна. Це викликало невдоволення у багатьох жителів Естонії.

"Мені шкода і я прошу вибачення, що в новорічній телевізійній програмі ETV не пролунав гімн. Для мене відсутність гімну на концертному майданчику стала неприємною несподіванкою, але я навіть в перші години нового року вірила, що в телеефірі він все ж пролунав", - заявила Кальюлайд.

"Ніхто не питає думку президента при складанні телепрограми. Ніхто і не повинен це робити. Втім, мою канцелярію поінформували, тому я також відчуваю себе винною і прошу вибачення", - додала президент.

Голова Естонської консервативної Народної Партії (EKRE) Март Хельме звернувся з відкритим листом до Кальюлайд, в якому назвав нехтування національним гімном на святкуванні Нового року на площі Вабадузе апогеєм зверхності і ігнорування почуттів естонського народу.

Відповідальний редактор новорічної програми ETV Кармель Кілланді пояснила, чому гімн Естонії не пролунав в ефірі.

"Вперше в історії нашої країни президент виступав в прямому ефірі перед натовпом народу. Людей було багато, гуркотів святковий салют. Ми боялися, що в цьому шумі гімн не почують. Тому вибрали іншу пісню. Рішення не було легким. Але я прошу вибачення у всіх, чиї почуття були зачеплені зміною традиції. Потрібно було проінформувати про ці зміни людей заздалегідь", - підкреслила Кілланді.