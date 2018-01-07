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Британський уряд відмовився від обіцянки повернути полювання на лис

Неділя, 07 січня 2018, 13:07
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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що питання скасування заборони полювання на лис не буде розглядатися у парламенті нинішнього скликання.

Як повідомляє BBC, про це Мей завила під час Andrew Marr Show.

"Питання полювання на лис не буде у парламенті цього скликання", - заявила вона. Таким чином, такі полювання можуть бути дозволені не раніше 2022 року.

Варто зазначити, що винесення цього питання на розгляд депутатів було однією із передвиборчих обіцянок британських консерваторів під час виборів 2017 року. Саме Мей заявила, що не змінила свою "особисту думку" з цього приводу, але мусить дослуховуватися до  "повідомлень", які вона отримала під час виборів.

Нагадаємо, полювання на лис – традиційна розвага британських аристократів. Через жорстокість у 2004 році таке полювання було заборонено на території Англії та Вельсу.

Консервативна партія неодноразово обіцяла скасувати цю заборону. 

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