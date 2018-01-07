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Британское правительство отказалось от обещания вернуть охоту на лис

Воскресенье, 07 января 2018, 13:07
Версия для печати Комментарии

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что вопрос отмены запрета охоты на лис не будет рассматриваться в парламенте нынешнего созыва.

Как сообщает BBC, об этом Мэй заявила во время Andrew Marr Show.

"Вопроса охоты на лис не будет в парламенте этого созыва", - заявила она. Таким образом, охота может быть разрешена не ранее 2022 года.

Стоит отметить, что вынесение этого вопроса на рассмотрение депутатов было одним из предвыборных обещаний британских консерваторов на выборах 2017 года. Сама Мэй заявила, что не изменила свое "личное мнение" по этому поводу, но должна прислушиваться к "сообщениям", которые она получила во время выборов.

Напомним, охота на лис - традиционное развлечение британских аристократов. Из-за жестокости в 2004 году такая охота была запрещена на территории Англии и Уэльса.

Консервативная партия неоднократно обещала отменить этот запрет.

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