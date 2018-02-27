США запровадили санкції проти осередків ІДІЛ у п'яти країнах

Вівторок, 27 лютого 2018, 19:16

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти осередків терористичного угруповання "Ісламська держава" у п'яти країнах.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Зокрема, були запроваджені санкції проти організацій ІДІЛ у Бангладеш, Єгипті, Філіппінах, Сомалі, а також у Західній Африці.

Крім того, Мінфін США розширив перелік фізичних осіб, на яких поширюються санкції у зв'язку з терористичною діяльністю, на двох громадян Нігерії та Сомалі.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що завершення масштабних бойових дій проти "Ісламської держави" не означає, що Сполучені Штати та їх союзники завдали їй остаточної поразки.