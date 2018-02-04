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В Афінах тисячі людей протестують проти назви Македонія для сусідньої країни

Неділя, 04 лютого 2018, 13:52
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Тисячі людей прибувають в неділю до Афін, щоб взяти участь в акції протесту проти використання назви "Македонія" сусідньою країною.

Про це повідомляє Protothema.

Офіційно мітинг має початися о 14:00 за місцевим часом в центрі грецької столиці на площі Синтагма. Повідомляється, що в місто приїхали близько 1500 автобусів з учасниками акції.

 

Протестуючі прибувають поромами також з Криту, провінції Македонія, Пелопоннесу та Іонічних островів. В порту Пірей греки співали національний гімн.

 

Організатори, як повідомляється, прийняли заявку націоналістичного політичного руху під назвою Патріотично-грецький народний з'їзд (ELLAS), до складу якого входять ветерани армії, для "охорони" демонстрації від антифашистських груп та анархістів.

 

Грецька поліція працює в посиленому режимі. Навколо площі встановили бар’єри, щоб розділити демонстрантів від акції анархістів, які почали своє зібрання неподалік двома годинами раніше.

Це вже не перший такий протест, який відбувається у Греції. 21 січня у Салоніках 30 тисяч людей виступили проти використання слова "Македонія" в назві колишньої Югославської республіки.

Як відомо, Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в одної з північних грецьких провінцій, і через це блокує діалог щодо вступу країни до НАТО і ЄС.

Суперечка триває з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до того носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.

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