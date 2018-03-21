Екс-президента Франції Саркозі другий день утримують під вартою

Середа, 21 березня 2018, 09:58

У Франції колишнього президента Ніколя Саркозі другий день утримують під вартою у зв’язку з підозрою у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії в 2007 році.

Як повідомляє BFM-TV, близько опівночі Саркозі дозволили повернутися додому. Це особливий дозвіл, який надається лише окремим особам.

Колишній президент провів ніч удома, але в середу вранці він зобов’язаний повернутися у Центральний офіс по боротьбі з корупцією та фінансовими правопорушеннями у Нантері, де він продовжить надавати пояснення щодо пред’явлених підозр.

Кореспондент агентства Reuters зафіксував, як Саркозі залишає свій будинок у Парижі у супроводі адвоката.

Вранці 20 березня стало відомо, що екс-президента Франції Ніколя Саркозі взяли під варту за підозрою у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії у 2007 році.

Колишнього президента можуть тримати під вартою до 48 годин.

В рамках справи про фінансування кампанії Саркозі, відкритої в 2013 році, слідчі перевіряють твердження про те, що режим лівійського диктатора Муаммара Каддафі таємно надав Саркозі на виборчу кампанію загалом 50 мільйонів євро, що вдвічі більше за бюджет, дозволений законом.

Ці виплати також порушують правила зовнішнього фінансування кампанії. Сам Саркозі всі звинувачення відкидає.