Знайти
АКТУАЛЬНО

Євросоюз представив план підвищення мобільності військ в Європі

Російські ЗМІ показали презентацію Лондона у справі Скрипаля

Дипломатів РФ висилають вже 27 країн, будуть видворені 144 особи

Кім Чен Ин відвідав Китай – перший закордонний візит лідера КНДР

Заява єврокомісара: Київ порушив обіцянку, Україна відходить від Європейських прагнень

Німеччина дала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Місія Росії при НАТО буде скорочена на третину: рішення Альянсу






МЗС РФ звинувачує Лондон в нездатності захистити російських громадян

Середа, 28 березня 2018, 14:29
Версія для друку Коментарі

Міністерство закордонних справ РФ звинувачує Велику Британію в нездатності забезпечити безпеку російських громадян на своїй території.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.

В якості прикладів російське відомство наводить отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, смерті російських бізнесменів Бадрі Патаркацишвілі і Олександра Перепілічного, загадкове "самогубство" Бориса Березовського і удушення його ділового партнера Миколи Глушкова, отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.

У російському МЗС в черговий раз заявили, що Британія безпідставно звинуватила Москву в отруєнні власних громадян.

"Інспірована безпідставна висилка російських дипломатів з цілої низки країн і представництв при міжнародних організаціях, оголошений комплекс інших заходів санкцій. Наші законні вимоги надати зразки застосованої речовини були проігноровані", йдеться у  повідомленні.

Російське відомство також заявляє, що британська влада не зацікавлена в з'ясуванні дійсних мотивів і встановленні виконавців злочину в Солсбері, натякаючи на причетність спецслужб Британії.

"Якщо російській стороні не будуть надані переконливі докази зворотного, будемо вважати, що ми маємо справу з замахом на життя наших співгромадян в результаті найбільшої політичної провокації", - відзначили в МЗС РФ.

За останніми даними, вже 28 країн, включно з Британією, видворяють понад 140 російських дипломатів-розвідників.

Північноатлантичний альянс вирішив вислати одразу сім дипломатів російської місії при Альянсі і відмовити у заявках ще трьом у відповідь на отруєння родини Скрипалів у Солсбері.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
15:53
Заява єврокомісара: Київ порушив обіцянку, Україна відходить від Європейських прагнень
15:41
Латвія видворила з країни керівника представництва "Аерофлоту"
15:37
Далекобійники з Косова протестують через першу платну дорогу в Албанії
15:32
Євросоюз представив план підвищення мобільності військ в Європі
15:13
Ердоган не планує висилати дипломатів РФ через отруєння Скрипаля
15:07
Віце-президент Єврокомісії: Північний потік-2 повинен відповідати правилам ЄС
14:59
У Франції росіян засудили на 10 років за виготовлення вибухівки
14:29
МЗС РФ звинувачує Лондон в нездатності захистити російських громадян
14:15
Уряд вирішив створити державний офіс з просування експорту
14:04
Екс-міністр Каталонії добровільно здалася владі Шотландії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Наталя Іщенко, для Європейської правди

За крок до кривавого минулого: Сербія та Косово дійшли межі нового конфлікту

Північ Косова і до того вважали одним із найгарячіших місць на Балканах. В останні місяці, після того, як Брюссель включив Сербію до "пріоритетних кандидатів на вступ", намітився прогрес. Але останні дні зруйнували всі досягнення та поставили регіон на межу нового протистояння.

Марія Надольська, "25 років разом. Що далі?"

Від Середньовіччя до майбутнього: українсько-німецький діалог культур

У Львові заснували перший німецький фільварок, а в переліку львівських консулів німецькі імена становили значну частину. Відтоді між двома країнами було підписано чимало партнерських угод, створено багато майданчиків для взаємодії культур.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  