МЗС РФ звинувачує Лондон в нездатності захистити російських громадян

Середа, 28 березня 2018, 14:29

Міністерство закордонних справ РФ звинувачує Велику Британію в нездатності забезпечити безпеку російських громадян на своїй території.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.

В якості прикладів російське відомство наводить отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, смерті російських бізнесменів Бадрі Патаркацишвілі і Олександра Перепілічного, загадкове "самогубство" Бориса Березовського і удушення його ділового партнера Миколи Глушкова, отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.

У російському МЗС в черговий раз заявили, що Британія безпідставно звинуватила Москву в отруєнні власних громадян.

"Інспірована безпідставна висилка російських дипломатів з цілої низки країн і представництв при міжнародних організаціях, оголошений комплекс інших заходів санкцій. Наші законні вимоги надати зразки застосованої речовини були проігноровані", йдеться у повідомленні.

Російське відомство також заявляє, що британська влада не зацікавлена в з'ясуванні дійсних мотивів і встановленні виконавців злочину в Солсбері, натякаючи на причетність спецслужб Британії.

"Якщо російській стороні не будуть надані переконливі докази зворотного, будемо вважати, що ми маємо справу з замахом на життя наших співгромадян в результаті найбільшої політичної провокації", - відзначили в МЗС РФ.

За останніми даними, вже 28 країн, включно з Британією, видворяють понад 140 російських дипломатів-розвідників.

Північноатлантичний альянс вирішив вислати одразу сім дипломатів російської місії при Альянсі і відмовити у заявках ще трьом у відповідь на отруєння родини Скрипалів у Солсбері.