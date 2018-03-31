Трамп приказал заморозить 200 млн на восстановление Сирии - СМИ

Суббота, 31 марта 2018, 16:17

Американские СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп приказал заморозить 200 миллионов долларов в фондах для помощи в восстановлении Сирии.

Об этом сообщают The Wall Street Journal и The Hill.

По данным The Wall Street Journal, Трамп заморозил средства, прочитав в новостях, что США согласились предоставить дополнительные 200 млн долларов на нужды по восстановлению и стабилизации ситуации в Сирии.

Сообщается, что о дополнительном финансировании для Сирии в феврале заявлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Свое заявление он сделал в Кувейте во время встречи министров коалиции по борьбе с "Исламским государством" в Ираке и Сирии.

Представитель Госдепартамента США признал, что постоянно происходит переоценка финансирования, однако не подтвердил замораживания финансов на стабилизацию Сирии.

"По просьбе президента относительно пересмотра всей международной помощи, мы будем постоянно переоценивать соответствующие уровни помощи и то, как они могут быть использованы. Мы делаем это на постоянной основе", - сказал пресс-секретарь изданию The Hill.

Сообщается, что недавно Трамп заявил о том, что США скоро выйдут из Сирии. "Очень скоро, очень скоро мы выйдем", - сказал он. "Мы собираемся вернуться в нашу страну, которой мы принадлежим, где мы хотим быть."