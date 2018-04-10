Вибори в Угорщині: партія Орбана отримує додатковий мандат

Вівторок, 10 квітня 2018, 08:02

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Правляча угорська партія "Фідес" за результатами виборів забезпечила собі ще один депутатський мандат і контролюватиме 134 місця у парламенті.

Про це свідчать дані підрахунку голосів в Угорщині після опрацювання 98.96% голосів виборців.

Якщо нинішній розподіл голосів збережеться, Орбан фактично матиме підтримку 135 депутатів, оскільки ще один "незалежний" депутат, обраний від німецькомовної меншини (MNOÖ), є лояльним до "Фідес" і напевно голосуватиме за проурядові проекти.

На другому місці – праворадикальна партія Йоббік із 25 мандатами. Лівоцентристи з MSZP отримали 20 мандатів, LMP – 8, ще три партії: Independent, Together і MNOÖ– по одному мандату.

Парламентські вибори в Угорщині пройшли за аномально високої явки, яка склала 69.5% - майже на 8% більше, ніж на минулих виборах. Потік бажаючих проголосувати був таким, що деякі дільниці працювали ще понад три години після планового часу свого закриття.

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