ОБСЄ про вибори в Угорщині: конкурентів правлячої партії позбавили рівних умов

Понеділок, 09 квітня 2018, 16:15

В ОБСЄ розкритикували вибори в Угорщині через брак справедливої конкуренції для опозційних партій, хоча в цілому фундаментальні права на виборах були дотримані.

Про це повідомляє Reuters.

"Надмірні витрати уряду на рекламу, що підсилили повідомлення кампанії правлячої коаліції, підірвали здатність конкурентів змагатися на рівних засадах", - заявив на прес-конференції спостерігач ОБСЄ Дуглас Вейк.

Крім того, політичним дебатам перешкоджали "залякуюча та ксенофобного риторика, упередженість ЗМІ та непрозоре фінансування кампанії", додав спостерігач.

"Основні права і свободи в цілому були дотримані, але здійснювалися в несприятливому кліматі ... Доступ до інформації, а також свобода засобів масової інформації та асоціації були обмежені, в тому числі недавніми правовими змінами", відзначили в ОБСЄ.

Як повідомлялося, правляча угорська партія "Фідес" отримала переконливу перемогу на парламентських виборах в Угорщині та матиме контроль на 2/3 голосів у парламенті.

Подробиці голосування читайте у статті на сайті "ЄвроПравди": "Перемога вічного Орбана: як угорський прем’єр зберіг абсолютну владу в країні".