ОБСЄ про вибори в Угорщині: конкурентів правлячої партії позбавили рівних умов

В ОБСЄ розкритикували вибори в Угорщині через брак справедливої конкуренції для опозційних партій, хоча в цілому фундаментальні права на виборах були дотримані.
Про це повідомляє Reuters.
"Надмірні витрати уряду на рекламу, що підсилили повідомлення кампанії правлячої коаліції, підірвали здатність конкурентів змагатися на рівних засадах", - заявив на прес-конференції спостерігач ОБСЄ Дуглас Вейк.
Крім того, політичним дебатам перешкоджали "залякуюча та ксенофобного риторика, упередженість ЗМІ та непрозоре фінансування кампанії", додав спостерігач.
"Основні права і свободи в цілому були дотримані, але здійснювалися в несприятливому кліматі ... Доступ до інформації, а також свобода засобів масової інформації та асоціації були обмежені, в тому числі недавніми правовими змінами", відзначили в ОБСЄ.
Як повідомлялося, правляча угорська партія "Фідес" отримала переконливу перемогу на парламентських виборах в Угорщині та матиме контроль на 2/3 голосів у парламенті.
Подробиці голосування читайте у статті на сайті "ЄвроПравди": "Перемога вічного Орбана: як угорський прем’єр зберіг абсолютну владу в країні".