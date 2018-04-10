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Выборы в Венгрии: партия Орбана получает дополнительный мандат

Вторник, 10 апреля 2018, 08:02
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Версия для печати Комментарии

Правящая венгерская партия "Фидес" по результатам выборов обеспечила себе еще один депутатский мандат и будет контролировать 134 места в парламенте.

Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов в Венгрии после обработки 98.96% голосов избирателей.

Если нынешнее распределение голосов сохранится, Орбан фактически будет иметь поддержку 135 депутатов, поскольку еще один "независимый" депутат, избранный от немецкоязычной меньшинства (MNOÖ), является лояльным к "Фидес" и наверняка будет голосовать за проправительственные проекты.

На втором месте - праворадикальная партия Йоббик с 25 мандатами. Левоцентристы с MSZP получили 20 мандатов, LMP - 8, еще три партии: Independent, Together и MNOÖ- по одному мандату.

 

Парламентские выборы в Венгрии прошли при аномально высокой явке, которая составила 69.5% - почти на 8% больше, чем на прошлых выборах. Поток желающих проголосовать был таким, что некоторые участки работали еще более 3 часов после планового времени своего закрытия.

Читайте на сайте "ЕвроПравды": "Победа вечного Орбана: как венгерский премьер сохранил абсолютную власть в стране".

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