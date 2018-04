Цукерберг напередодні свідчень в Конгресі вибачився за скандал з витоком даних

Засновник і генеральний директор найбільшої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг у понеділок зустрівся з американськими конгресменами, щоб вибачитися за неправомірне використання даних користувачів та запобігти суворому регулюванню соціальної мережі.

Про це повідомляє Reuters.

Його вибачення передують двом дням слухань в Конгресі США на цьому тижні, де Цукерберг дасть відповіді на запитання про те, яким чином дані 87 мільйонів користувачів Facebook були неправильно передані політичним консультантам Cambridge Analytica.

Ймовірно, він також зіткнеться з питаннями про рекламу та публікації, розміщені у Facebook росіянами з метою, як вважає Вашингтон, впливу на вибори у США.

Цукерберг провів зустрічі з провідними республіканськими та демократичними сенаторами у комітетах з торгівлі та юстиції, які вислухають його свідчення у вівторок на спільному засіданні. У середу глава Facebook виступить перед комітетом з питань енергетики та торгівлі Палати представників.

Марк Цукерберг з'явився на зустріч із законодавцями в костюмі. Він відмовився відповідати на запитання журналістів.

Facebook CEO Mark Zuckerberg doesn't respond as @marykbruce asks if he's doing enough to protect users' privacy.



Zuckerberg met privately with lawmakers today ahead of this week's congressional testimony. https://t.co/0TNxlFr9fw pic.twitter.com/bl3HDmLgFd