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Цукерберг напередодні свідчень в Конгресі вибачився за скандал з витоком даних

Вівторок, 10 квітня 2018, 10:27
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Засновник і генеральний директор найбільшої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг у понеділок зустрівся з американськими конгресменами, щоб вибачитися за неправомірне використання даних користувачів та запобігти суворому регулюванню соціальної мережі.

Про це повідомляє Reuters.

Його вибачення передують двом дням слухань в Конгресі США на цьому тижні, де Цукерберг дасть відповіді на запитання про те, яким чином дані 87 мільйонів користувачів Facebook були неправильно передані політичним консультантам Cambridge Analytica.

Ймовірно, він також зіткнеться з питаннями про рекламу та публікації, розміщені у Facebook росіянами з метою, як вважає Вашингтон, впливу на вибори у США.

Цукерберг провів зустрічі з провідними республіканськими та демократичними сенаторами у комітетах з торгівлі та юстиції, які вислухають його свідчення у вівторок на спільному засіданні. У середу глава Facebook виступить перед комітетом з питань енергетики та торгівлі Палати представників.

Марк Цукерберг з'явився на зустріч із законодавцями в костюмі. Він відмовився відповідати на запитання журналістів. 

"Ми недостатньо широко оцінили нашу відповідальність, і це було великою помилкою… Це була моя помилка, і я шкодую", - ідеться в письмових коментарях Цукерберга, опублікованих комітетом з енергетики і торгівлі Палати представників Конгресу США в понеділок.

У свідченнях Цукерберга йшлося, що компанія "занадто повільно виявляла і реагувала на втручання Росії", утім Facebook обіцяє докласти усіх зусиль, щоб виправити ситуацію. Цукерберг додав, що це займе час, але він "прагне, щоб все було правильно".

Якщо Цукерберг не надасть задовільних відповідей конгресменам, Конгрес, швидше за все, запропонує нові закони для суворого регулювання Facebook. Передбачаючи такий крок, компанія вже заявила, що вона схвалює нове законодавство, яке дозволить соціальним мережам розкривати, хто стоїть за політичною рекламою, як це вже роблять телевізійні і радіостанції.

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