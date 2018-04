Цукерберг накануне показаний в Конгрессе извинился за скандал с утечкой данных

Основатель и генеральный директор крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг в понедельник встретился с американскими конгрессменами, чтобы извиниться за неправомерное использование данных пользователей и предотвратить строгое регулирование социальной сети.

Об этом сообщает Reuters.

Его извинения предшествовали двум дням слушаний в Конгрессе США на этой неделе, где Цукерберг ответит на вопросы о том, каким образом данные 87 млн пользователей Facebook были неправильно переданы политическим консультантам Cambridge Analytica.

Вероятно, он также столкнется с вопросами о рекламе и публикациях, размещенных в Facebook россиянами с целью, как считает Вашингтон, влияния на выборы в США.

Цукерберг провел встречи с ведущими республиканскими и демократическими сенаторами в комитетах по торговле и юстиции, которые выслушают его показания во вторник на совместном заседании. В среду глава Facebook выступит перед комитетом по вопросам энергетики и торговли Палаты представителей.

Марк Цукерберг появился встречи с законодателями в костюме. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.



Facebook CEO Mark Zuckerberg doesn't respond as @marykbruce asks if he's doing enough to protect users' privacy.



Zuckerberg met privately with lawmakers today ahead of this week's congressional testimony. https://t.co/0TNxlFr9fw pic.twitter.com/bl3HDmLgFd