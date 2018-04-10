Цукерберг накануне показаний в Конгрессе извинился за скандал с утечкой данных

Вторник, 10 апреля 2018, 10:27

Основатель и генеральный директор крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг в понедельник встретился с американскими конгрессменами, чтобы извиниться за неправомерное использование данных пользователей и предотвратить строгое регулирование социальной сети.

Об этом сообщает Reuters.

Его извинения предшествовали двум дням слушаний в Конгрессе США на этой неделе, где Цукерберг ответит на вопросы о том, каким образом данные 87 млн пользователей Facebook были неправильно переданы политическим консультантам Cambridge Analytica.

Вероятно, он также столкнется с вопросами о рекламе и публикациях, размещенных в Facebook россиянами с целью, как считает Вашингтон, влияния на выборы в США.

Цукерберг провел встречи с ведущими республиканскими и демократическими сенаторами в комитетах по торговле и юстиции, которые выслушают его показания во вторник на совместном заседании. В среду глава Facebook выступит перед комитетом по вопросам энергетики и торговли Палаты представителей.

Марк Цукерберг появился встречи с законодателями в костюме. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.



Facebook CEO Mark Zuckerberg doesn't respond as @marykbruce asks if he's doing enough to protect users' privacy.



Zuckerberg met privately with lawmakers today ahead of this week's congressional testimony. https://t.co/0TNxlFr9fw pic.twitter.com/bl3HDmLgFd — ABC News (@ABC) 9 квітня 2018 р.

"Мы недостаточно широко оценили нашу ответственность, и это было большой ошибкой... Это была моя ошибка, и я сожалею", - говорится в письменных комментариях Цукерберга, опубликованных комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США в понедельник.

В показаниях Цукерберга говорилось, что компания "слишком медленно проявляла и реагировала на вмешательство России", впрочем, Facebook обещает приложить все усилия, чтобы исправить ситуацию. Цукерберг отметил, что это займет время, но он "хочет, чтобы все было правильно".

Если Цукерберг не даст удовлетворительных ответов конгрессменам, Конгресс, скорее всего, предложит новые законы для строгого регулирования Facebook. Предвидя такой шаг, компания уже заявила, что одобряет новое законодательство, которое позволит социальным сетям раскрывать, кто стоит за политической рекламой, как это уже делают теле- и радиостанции.