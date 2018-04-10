Найти
АКТУАЛЬНО

Юлию Скрипаль выписали из больницы – СМИ

Лидер венгерского Йоббика уходит в отставку и не возьмет мандат из-за провала на выборах

Меркель перед встречей с Порошенко созвонилась с Путиным

Европейские ультраправые радуются победе Орбана

Украину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7

"Новичок" на дверной ручке и 4 часа до смерти: новые подробности отравления Скрипалей

В Сирии обвинили США в ракетном обстреле авиабазы, Пентагон отрицает






Цукерберг накануне показаний в Конгрессе извинился за скандал с утечкой данных

Вторник, 10 апреля 2018, 10:27
Версия для печати Комментарии

Основатель и генеральный директор крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг в понедельник встретился с американскими конгрессменами, чтобы извиниться за неправомерное использование данных пользователей и предотвратить строгое регулирование социальной сети.

Об этом сообщает Reuters.

Его извинения предшествовали двум дням слушаний в Конгрессе США на этой неделе, где Цукерберг ответит на вопросы о том, каким образом данные 87 млн пользователей Facebook были неправильно переданы политическим консультантам Cambridge Analytica.

Вероятно, он также столкнется с вопросами о рекламе и публикациях, размещенных в Facebook россиянами с целью, как считает Вашингтон, влияния на выборы в США.

Цукерберг провел встречи с ведущими республиканскими и демократическими сенаторами в комитетах по торговле и юстиции, которые выслушают его показания во вторник на совместном заседании. В среду глава Facebook выступит перед комитетом по вопросам энергетики и торговли Палаты представителей.

Марк Цукерберг появился встречи с законодателями в костюме. Он отказался отвечать на вопросы журналистов. 

"Мы недостаточно широко оценили нашу ответственность, и это было большой ошибкой... Это была моя ошибка, и я сожалею", - говорится в письменных комментариях Цукерберга, опубликованных комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США в понедельник.

В показаниях Цукерберга говорилось, что компания "слишком медленно проявляла и реагировала на вмешательство России", впрочем, Facebook обещает приложить все усилия, чтобы исправить ситуацию. Цукерберг отметил, что это займет время, но он "хочет, чтобы все было правильно".

Если Цукерберг не даст удовлетворительных ответов конгрессменам, Конгресс, скорее всего, предложит новые законы для строгого регулирования Facebook. Предвидя такой шаг, компания уже заявила, что одобряет новое законодательство, которое позволит социальным сетям раскрывать, кто стоит за политической рекламой, как это уже делают теле- и радиостанции.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:52
В общественном транспорте Вроцлава ввели обслуживание на украинском языке
11:45
В Еврокомиссии предостерегли Венгрию и Польшу от возврата к диктатуре
11:38
За блокирование дорог в Каталонии арестовали сторонницу независимости
11:13
Греческая армия открыла предупредительный огонь по турецкому вертолету
11:08
фото
В Чехии тысячи людей вышли на демонстрации за достойное правительство
10:39
В Греции задержали трех украинцев за перевозку более 60 нелегальных мигрантов
10:27
Цукерберг накануне показаний в Конгрессе извинился за скандал с утечкой данных
10:04
Макрон не планирует отменять майский визит в Россию из-за химатаки в Сирии
09:49
Юлию Скрипаль выписали из больницы – СМИ
09:35
Глава МИД Польши заверил, что Варшава стремится к сотрудничеству с Киевом
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП

Витя Орбан the best, или Как на Закарпатье выбирали парламент Венгрии

Как на украинском Закарпатье проходили выборы в парламент Венгрии? Сколько закарпатцев приняло в них участие? Почему Киев теряет свои позиции в этом регионе, кому симпатизирует местное население и возможен ли здесь "донбасский" или "крымский" сценарий - в репортаже из пограничного курортного городка Берегово.

Сергей Сидоренко, Дмитрий Тужанський

Победа вечного Орбана: как венгерский премьер сохранил абсолютную власть после выборов

Украине нужно осознать, что действующая венгерская власть – это всерьез и надолго. Даже если нам в ней что-то не нравится. Правда, есть одна сила, которая претендует на роль "венгерской альтернативы". Это – пресловутая партия "Йоббик", пророссийская и праворадикальная... (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  