Химатака в Сирии: Британия хочет доказательств, прежде чем наносить военный удар

Среда, 11 апреля 2018, 08:40

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во вторник заявила президенту США Дональду Трампу, что Великобритании необходимо получить больше доказательств в отношении химической атаки режима Асада для того, чтобы присоединиться к нанесению удара по Сирии.

Об этом сообщает британское издание The Times.

По данным издания, Мэй отказалась от быстрого реагирования в то время, как инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовятся посетить пригороды Дамаска, где от возможной химической атаки в эти выходные погибли десятки людей.

Тереза ​​Мэй накануне провела заседание Совета национальной безопасности в Лондоне и впервые пообщалась с Трампом и Макроном с момента химатаки в Сирии.

Издание отмечает, что Дональд Трамп не просил ее присоединиться к военным действиям. В офисе британского премьера по итогам телефонного разговора с Трампом сообщили, что международное сообщество "должен ответить".

"Они (Трамп и Мэй - Ред.) сошлись на том, что сообщение о химической атаке в Сирии достойны осуждения, и если они подтвердятся, то они станут очередным доказательством возмутительной жестокости режима Асада в отношении собственного народа и полного пренебрежения его юридических обязательствам по неприменение подобного оружия", - сообщили в британском правительстве.

Ранее Мэй отказалась отвечать на вопрос, готова ли Великобритания присоединиться к военным действиям против режима Асада. "То, что мы сейчас немедленно делаем с нашими союзниками - это оценка случившихся событий", - пояснила она.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в вероятной химической атаке на город Думу погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлорина.