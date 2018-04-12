Признание аннексии Крыма неприемлемо для Турции – глава МВД

Четверг, 12 апреля 2018, 14:00

Турция не может согласиться с аннексией Крыма Россией.

Об этом заявил представитель президента Турции, глава МВД страны Сулейман Сойлу во время Киевского форума по безопасности.

"Признание аннексии Крыма неприемлемо для Турции. Мы считаем, что это трагедия", - сказал он.

"И разговоры о территориальной целостности Украины это то, о чем даже не надо говорить. Мы не можем даже подвергать сомнению территориальную целостность", - заявил Сойлу.

В прошлом году министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу настаивал, что несмотря на потепление в отношениях с Россией у них остаются различия по принципиальным вопросам.

"Россия – наш торговый партнер, у нас много совместных проектов, но это не означает, что мы во всем согласны с Россией. Еще до инцидента (со сбитым российским самолетом в 2015 году –ЕП) у нас были проблемы (в отношениях с РФ), связанные с Крымом. Мы не приняли аннексию Крыма. У нас разные позиции в отношении режима Асада, и эти разногласия сохраняются", - пояснил Чавушоглу.