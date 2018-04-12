В Румынии заявляют о непризнании аннексии Крыма

Наталья Фреик, ИЭИ, для Европейской правды

Как региональные СМИ освещают процессы евроинтеграции? 45% таких новостей поступают из Львовской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областей. Среди аутсайдеров: Винницкая, Житомирская, Черкасская, Хмельницкая, Кировоградская области. При этом в Донецкой области зафиксировано на 20% больше проевропейских новостей, чем в Киевской области.