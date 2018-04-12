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В Румынии заявляют о непризнании аннексии Крыма

Четверг, 12 апреля 2018, 15:30
Версия для печати Комментарии

Румыния не признает аннексию Крыма, которая является неприемлемым нарушением международного права.

Об этом заявил заместитель главы МИД Румынии Дануц Себастьян Некулаеску во время Киевского форума по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды"

"Румыния рассматривает аннексию Крыма как неприемлемое нарушение международного права, которое нельзя признавать", - заявил он.

По словам Некулаеску, Румыния твердо поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Как сообщала ЕвроПравда, глава МВД Турции назвал аннексию Крыма трагедией, которую нельзя признать.

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