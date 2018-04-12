Помпео пообещал обновленную политику сдерживания РФ

Четверг, 12 апреля 2018, 18:58

Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео обещает обновленный подход к сдерживанию России.

Об этом он заявил на заседании международного комитета Сената США, сообщает CNN.

"Если меня утвердят, то эта администрация продолжит усилия, чтобы восстановить сдерживание РФ", - сказал он.

"Россия продолжает действовать агрессивно, чему способствовали годы мягкой политики в отношении этой политики. Теперь это закончилось", - сказал Помпео.

По его словам, перечень действий администрации США, которые могут поднять цену агрессии для Владимира Путина, долгое.

Он подчеркнул, что действия России "представляют угрозу для США".

Помпео также подчеркнул, что США обязаны помочь Украине защитить свой суверенитет.

13 марта президент США уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майк Помпео.

Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан с 1 апреля стал исполняющим обязанности председателя Государственного департамента, пока Помпео не пройдет процедуру утверждения на должность.