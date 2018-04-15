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Президент Словенії розпустив парламент та призначив дострокові вибори

Неділя, 15 квітня 2018, 11:27
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Президент Словенії Борут Пахор оголосив, що позачергові вибори у країні відбудуться 3 червня.

Про це повідомляє словенський портал Delo.

"Я сьогодні розпустив Національні збори. Будучи президентом республіки, я сподіваюсь, що виборча кампанія відбудеться толерантно й без ненависті. Я не буду втручатися у її перебіг але я хочу, щоб результат був настільки ясним, наскільки це можливо, і це б дозволило швидко сформувати новий уряд ", - заявив він. Президент додав, що явка на виборах буде залежати від того, наскільки толерантною буде кампанія та які аргументи використовуватимуть політичні партії.

Зазначається, підставами для дострокових виборів біла відставка прем’єр-міністра країни Міро Церара. Причина відставки - постанова верховного суду країни, якою скасовується рішення минулорічного референдуму, що схвалює будівництво залізниці Копер – Дівача. При цьому за два місяці у Словенії мали відбутися чергові парламенські вибори. 

У такій ситуації партії ніяк не могли домовитися про дату виборів, пропонуючи проводити вибори у визначений час. Відповідні консультації завершилися лише на цьому тижні.

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