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Президент Словении распустил парламент и назначил досрочные выборы

Воскресенье, 15 апреля 2018, 11:27
Версия для печати Комментарии

Президент Словении Борут Пахор объявил, что внеочередные выборы в стране состоятся 3 июня.

Об этом сообщает словенский портал Delo.

"Я сегодня распустил Национальное собрание. Будучи президентом республики, я надеюсь, что избирательная кампания состоится толерантно и без ненависти. Я не буду вмешиваться в ее ход но я хочу, чтобы результат был настолько ясным, насколько это возможно, и это бы позволило быстро сформировать новое правительство ", - заявил он. Президент добавил, что явка на выборах будет зависеть от того, насколько толерантной будет кампания и какие аргументы будут использовать политические партии.

Отмечается, основаниями для досрочных выборов белая отставка премьер-министра страны Миро Церара. Причина отставки - постановление верховного суда страны, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер - Дивача. При этом за два месяца в Словении должны пройти очередные парламентские выборы.

В такой ситуации партии никак не могли согласиться о дате выборов, предлагая проводить выборы в определенное время. Соответствующие консультации завершились только на этой неделе.

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