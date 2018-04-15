Чеські комуністи ставлять ультиматум уряду

Неділя, 15 квітня 2018, 16:26

Комуністична партії Чехії та Моравії проведе внутрішні консультації щодо можливої підтримки уряду після його заяв щодо ракетних ударів по Сирії.

Як повідомляє портал IDnes, ці удари чеські комуністи вважають агресією, що суперечить міжнародному праву. Натомість в уряді, сформованому партією ANO, ці удари схвалили. Зокрема, міністр закордонних справ Мартін Стропницький назвав дії союзників "неминучими".

Така урядова позиція, вказує лідер комуністів Йозеф Скала, унеможливлює підтримку уряду з боку комуністів. "Ми починаємо мати проблему з тим, як поводиться ANO. Нас постійно запитують, як довго ми маємо намір толерувати щось подібне",- зауважив Скала в ефірі програми Partie TV Prima.

Видання нагадує, комуністи й раніше виявляли незгоду із діями уряду, зркема щодо висилки російських дипломатів або екстрадиції до США російського хакера Євгена Нікуліна.

За словами лідера комуністів, подальша підтримка ними уряду можлива лише у випадку відставки премєр-міністра Андрея Бабіша та голови МЗС Стропницького.

Варто нагадати, що цього тижня президен Чехії Мілош Земан відреагував на провал коаліційних переговорів ANO із соціал-демократами, доручивши розпочати переговори із комуністами та екстремістами з SPD.

Це рішення було підтримано прем’єр-міністром, проте викликало спротив всередині партії. Як результат, Бабіш вже заявив про повернення до консультацій із соціал-демократами.

Проте, проблема полягає в тому, що навіть у випадку успіху цих переговорів нова коаліція не матиме більшості голосів. Раніше цю проблему пропонувалося вирішити шляхом залучення комуністів.