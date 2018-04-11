Земан та реванш екстремістів: боротьба за уряд Чехії виходить на найгірший сценарій

Юрій Панченко, Європейська правда _ Середа, 11 квітня 2018, 14:32

Фото: idnes.cz Мілош Земан та Томіо Окамура

Майже півроку Чехія не може сформувати парламентську коаліцію. Затяжна коаліціада нарешті відкинула всі варіанти того, як запобігти достроковим виборам.

Залишився єдиний.

Найреальнішим сценарієм наразі став той, який ще напередодні виборів у Чехії називали "коаліцією жахів".

Йдеться про створення коаліції між переможцем виборів партією ANO та двома радикальними партіями, чеськими комуністами та ультраправою й відкрито ксенофобською SPD. Зважаючи, що дві останні партії є відверто пропутінськими (а комуністи намагалися зірвати ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною),

для нас такий сценарій дійсно видається жахливим.

Однак саме такий варіант, за словами прем’єр-міністра Андрея Бабіша, йому запропонував президент Мілош Земан. Глава держави та керівник уряду зустрічались ввечері 10 квітня, а про результати розмови відомо зі слів самого Бабіша.

Отже, Мілош Земан вкрай незадоволений провалом коаліційних переговорів Бабіша із соціал-демократами та вважає, що він був спричинений кадровими вимогами останніх.

Нагадаємо, ідея "лівої" коаліції була ключовим планом останніх років. За цим сценарієм, компанію ANO мали скласти соціал-демократи та комуністи. Останні обережно підтверджували таку можливість, але ключовою умовою для блокування з "партією олігарха" називали присутність у коаліції соціал-демократів.

Соціал-демократи, які ще донедавна були партією номер один у Чехії, на минулих виборах посіли лише шосте місце, майже втричі скоротивши свою присутність у парламенті. Кадрові зміни, що послідували за цим фіаско, давали сподівання, що до керівництва партії прийдуть лояльніші до Бабіша та Земана люди. Невипадково на з’їзд соціал-демократів спеціально прибув президент, переконуючи партійців у тому, що входження до коаліції залишається для партії єдиним шансом на виживання.

Зрештою, як визнав сам Земан, цей варіант провалився.

Проте, всупереч словам президента, це сталося не стільки через кадрові вимоги, скільки через незгоду на те, що урядом керуватиме людина, яка наразі перебуває під слідством. Як відомо, проти Бабіша відкрита карна справа через махінації із грантом ЄС на розвиток малого бізнесу.

Зрештою, соціал-демократи запропонували компроміс – ANO мала відмовитися від посади міністра внутрішніх справ. Це дозволяло уникнути конфлікту інтересів, якщо підслідний Бабіш ставав прем’єром. Однак до такого компромісу у нинішній партії влади виявилися не готові.

Єдиними, хто готовий закрити очі на прем’єра під слідством, залишаються комуністи та праворадикали.

Земан планує брати безпосередню участь у переговорах. На 11 квітня в нього запланована зустріч із лідером комуністів Войцехом Філіпом, а наступного дня – із лідером праворадикалів Томіо Окамурою.

Колишні партнери Бабіша по коаліційних переговорах вже розкритикували цей варіант.

"Присутність в уряді екстремістів з SPD зашкодить репутації Чехії в Європі. Якщо Андрей Бабіш почне переговори з ними, він підтвердить, що не працює для людей, але лише заради своєї посади прем'єр-міністра", – зазначив лідер соціал-демократів Ян Гамачек.

"Неформальна коаліція між ANO, комуністами та SPD діяла від завершення виборів. Її головний архітектор – президент Мілош Земан. А Бабіш, якщо хоче, може взяти на себе відповідальність за спільний уряд із екстремістами та комуністами", – коментує ситуацію лідер найбільшої опозиційної партії ODS Петр Фіала.

Зрештою, за даними чеських ЗМІ, така ініціатива неоднозначно сприймається і всередині партії ANO. І хоча чинні міністри публічно говорять, що за умови збереження проєвропейського курсу така коаліція є можливою, а "всі партії, що перемогли на виборах, є демократичними", за даними журналістів, щонайменше третина партійців – проти цього. З можливістю створення такої коаліції також пов'язують нещодавню відставку міністра юстиції Роберта Пелікана.

Лідер SPD на передвиборчий агітації

Звісно, така пропозиція Земана може виявитися прихованим сигналом для соціал-демократів, який має стимулювати їх погодитися на коаліцію, не отримавши посади голови МВС.

Однак, як зазначають чеські ЗМІ, останнім часом стосунки між президентом та прем’єр-міністром суттєво погіршилися. Зокрема, Бабіш прийняв рішення вислати трьох російських дипломатів, навіть не порадившись із Земаном. А до того – погодився видати США заарештованого у країні російського хакера, екстрадиції якого вимагала РФ. Це теж не знайшло підтримки у президента.

У такій ситуації формалізація відносин із комуністами та SPD суттєво зменшує самостійність прем’єра.

Натомість Мілош Земан, а через нього й Кремль, збільшують свій вплив на чеську політику.

Втім, існує низка ускладнень, які можуть стати на заваді "коаліції жахів".

Зокрема, нещодавно однієї лише можливості призначення комуніста на посаду голови парламентської комісії з генеральної інспекції сил безпеки виявилося достатньо для масштабних протестів у Празі. Також не так давно Чехією пройшли багатотисячні протести проти прем’єрства Бабіша.

А отже, "найпростіший" варіант завершення коаліціади на практиці може виявитися найдраматичнішим.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"