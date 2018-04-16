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Джонсон: ракетні удари по Сирії були абсолютно правильними

Понеділок, 16 квітня 2018, 10:30
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Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що ракетні удари по Сирії цими вихідними були абсолютно правильними і не вплинули на хід війни у країні.

Про це він сказав у понеділок перед засіданням глав МЗС Євросоюзу в Люксембурзі.

"Дивлячись на зображення того, що трапилося в Думі 7 квітня, можна побачити, що дії, які були здійснені Францією, Об’єднаним Королівством та США у вигляді відкаліброваних і пропорційних ударів по можливостях хімічної зброї Асада, були абсолютно правильними. Абсолютно правильними для Британії і правильними для світу", - заявив Джонсон.

Британський міністр подякував за потужну міжнародну підтримку, яку отримали дії Британії, Франції та США, і зазначив, що удари не змінили хід війни у Сирії.

"Дуже важливо підкреслити, що це не було спробою змінити хід війни у Сирії, здійснити зміну режиму чи позбутися Башара Асада. Я боюсь, що війна у Сирії буде далі йти своїм жахливим, жалюгідним шляхом. Але таким чином світ сказав: з нас досить застосування хімічної зброї", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії під час сьогоднішнього удару. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

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