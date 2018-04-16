Італія готова активізувати співпрацю з Україною щодо розмінування на Донбасі

Понеділок, 16 квітня 2018, 18:17

Італія в рамках свого головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі готова активізувати зусилля щодо гуманітарного розмінування на сході України.

Про це за підсумками переговорів з послом Італії в Україні Давиде Ла Чечиліа повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Посол поінформував, що Італія в рамках свого головування (в ОБСЄ, - ред.) приділяє особливу увагу гуманітарним питанням, темі захисту цивільного населення, й готова активізувати співпрацю в сфері цивільного розмінування", - написала Геращенко.

За словами віце-спікера ВР, сторони обговорили безпекову, екологічну і гуманітарну ситуацію на Донбасі і в Криму, роботу мінських груп та місії ОБСЄ, проблему перешкоди роботи спостерігачам.

Також обговорювалися двосторонні українсько-італійські відносини й активізація міжпарламентського діалогу, додала нардеп.

Нагадаємо, Італія головуватиме в ОБСЄ протягом 2018 року. У рамках цього процесу Давиде Ла Чечиліа пообіцяв повну політичну підтримку зусиллям, спрямованим на вирішення кризи на сході Україні.