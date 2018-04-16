Президент Румунії відмовився звільняти главу антикорупційного управління

Понеділок, 16 квітня 2018, 18:38

Президент Румунії Клаус Йоганніс відмовився звільняти керівника Національного антикорупційного управління (DNA) Лауру Ковеші.

Про це йдеться у заяві на сайті румунського президента.

Міністр юстиції Румунії Тудорел Тоадер у лютому направив Йоганнісу лист з вимогою відправити у відставку Ковеші. Позицію міністра юстиції підтримала і прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле.

"Аргументи для відкликання, представлені міністром юстиції, мене не переконали. Фактично, вони навіть не відповідають застосованим правовим положенням. Я не буду приймати пропозицію про відкликання пані Ковеші, головного прокурора DNA", - йдеться у заяві.

Вища рада магістратури Румунії раніше також відхилила вимогу міністра юстиції, який стверджував, що Ковеші дії з перевищенням повноважень.

Ковеші керує антикорупційним відомством з 2013 року, і під її керівництвом кількість кримінальних справ проти чиновників в одній з найбільш корумпованих держав ЄС різко зросла. Вона є чи не найбільш популярним чиновником країни.

Правлячі соціал-демократи намагалися рік тому декриміналізувати кілька корупційних правопорушень, що призвело до найбільших вуличних протестів у Румунії протягом останніх десятиліть.

Наприкінці 2017 року правляча коаліція затвердила суперечливу реформу судочинства, яку критикували президент Румунії, Європейська комісія та Державний департамент США.

Документ зрештою повернувся до парламенту після того, як Конституційний суд визнав, що деякі його положення не відповідали основному закону країни.

Читайте також інтерв’ю з головним прокурором DNA з питань міжнародної співпраці Анкою Юрмою: "В Румунії ніхто не ризикне сказати антикорупційному прокурору "ти мене засмучуєш".