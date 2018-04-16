Найти
АКТУАЛЬНО

Могерини: Украина остается центром вызывающего поведения РФ

Президент Румынии отказался увольнять главу антикоррупционного управления

Протесты в Словакии: глава МВД ушел в отставку после месяца в должности

В Ереване массовые акции протеста против экс-президента, которого выдвинули на пост премьера

Асад рассказал россиянам об отдыхе своих детей в оккупированном Крыму

Главы МИД ЕС требуют независимого расследования химатаки в Сирии

Джонсон: ракетные удары по Сирии были абсолютно правильными






Президент Румынии отказался увольнять главу антикоррупционного управления

Понедельник, 16 апреля 2018, 18:38
Версия для печати Комментарии

Президент Румынии Клаус Йоханнис отказался увольнять руководителя Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауру Ковеши.

Об этом говорится в заявлении на сайте румынского президента.

Министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер в феврале направил Йоханнису письмо с требованием отправить в отставку Ковеши. Позицию министра юстиции поддержала и премьер-министр Румынии Виорика Денчиле.

"Аргументы для отзыва, представленные министром юстиции, меня не убедили. Фактически, они даже не отвечают примененным правовым положением. Я не буду принимать предложение об отзыве госпожи Ковеши, главного прокурора DNA", - говорится в заявлении.

Высший совет магистратуры Румынии ранее также отклонил требование министра юстиции, который утверждал, что Ковеши действовала с превышением полномочий.

Ковеши руководит антикоррупционным ведомством с 2013 года, и под ее руководством количество уголовных дел против чиновников в одной из самых коррумпированных стран ЕС резко возросло. Она является едва ли не самым популярным чиновником страны.

Правящие социал-демократы пытались год назад декриминализировать несколько коррупционных правонарушений, что привело к крупнейшим уличным протестам в Румынии за последние десятилетия.

В конце 2017 года правящая коалиция утвердила противоречивую реформу судопроизводства, которую критиковали президент Румынии, Европейская комиссия и Государственный департамент США.

Документ в конце концов вернули в парламент, после того, как Конституционный суд признал, что некоторые его положения не соответствовали основному закону страны.

Читайте также интервью с главным прокурором DNA по вопросам международного сотрудничества Анкой Юрмой: "В Румынии никто не рискнет сказать антикоррупционному прокурору "ты меня огорчаешь".

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:13
фото
Россия отправила в Сирию боевой корабль с грузом военной техники
19:41
Могерини: Украина остается центром вызывающего поведения РФ
19:06
Польша может упростить трудоустройство медработников из Украины
19:02
США в "ближайшем будущем" решат вопрос новых санкций против РФ - Белый дом
18:38
Президент Румынии отказался увольнять главу антикоррупционного управления
18:17
Италия готова активизировать сотрудничество с Украиной по разминированию на Донбассе
17:59
Немецкий министр заявил об опасности "антироссийских рефлексов" ЕС
17:42
Еврокомиссия предложит добавить отпечатки пальцев во все ID-карты стран ЕС
17:21
Инспекторов ОЗХО не допустили на место химической атаки в Сирии
17:12
Нидерланды арестовали четырех человек, планировавших нападение на консульство Турции
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Тарас Качка, для Европейской правды

Украина без СНГ: что изменит решение Киева о "выходе" из Содружества

Выход из СНГ – это не просто выход из организации и ряда международных договоров, это де-факто полноценный пересмотр двусторонних отношений с государствами, входящими в СНГ. Нам нужно обсудить с каждым государством-членом Содружества, каким образом урегулировать отношения в случае, когда Украина не сможет продолжать свое присутствие в каких-либо соглашениях СНГ.

Рада зовнішньої політики "Українська призма"

Оценка внешней политики: достижения и недостатки действий Украины в мире

Общая оценка по сравнению с прошлыми годами – повысилась. Впрочем, остается традиционно низким уровень стратегического видения развития внешнеполитических направлений. Вопрос стратегического видения является одним из главных среди рекомендаций экспертов... (укр)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  