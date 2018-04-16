Президент Румынии отказался увольнять главу антикоррупционного управления

Понедельник, 16 апреля 2018, 18:38

Президент Румынии Клаус Йоханнис отказался увольнять руководителя Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауру Ковеши.

Об этом говорится в заявлении на сайте румынского президента.

Министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер в феврале направил Йоханнису письмо с требованием отправить в отставку Ковеши. Позицию министра юстиции поддержала и премьер-министр Румынии Виорика Денчиле.

"Аргументы для отзыва, представленные министром юстиции, меня не убедили. Фактически, они даже не отвечают примененным правовым положением. Я не буду принимать предложение об отзыве госпожи Ковеши, главного прокурора DNA", - говорится в заявлении.

Высший совет магистратуры Румынии ранее также отклонил требование министра юстиции, который утверждал, что Ковеши действовала с превышением полномочий.

Ковеши руководит антикоррупционным ведомством с 2013 года, и под ее руководством количество уголовных дел против чиновников в одной из самых коррумпированных стран ЕС резко возросло. Она является едва ли не самым популярным чиновником страны.

Правящие социал-демократы пытались год назад декриминализировать несколько коррупционных правонарушений, что привело к крупнейшим уличным протестам в Румынии за последние десятилетия.

В конце 2017 года правящая коалиция утвердила противоречивую реформу судопроизводства, которую критиковали президент Румынии, Европейская комиссия и Государственный департамент США.

Документ в конце концов вернули в парламент, после того, как Конституционный суд признал, что некоторые его положения не соответствовали основному закону страны.

Читайте также интервью с главным прокурором DNA по вопросам международного сотрудничества Анкой Юрмой: "В Румынии никто не рискнет сказать антикоррупционному прокурору "ты меня огорчаешь".