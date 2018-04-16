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США в "найближчому майбутньому" вирішать питання нових санкцій проти РФ - Білий дім

Понеділок, 16 квітня 2018, 19:02
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Сполучені Штати незабаром ухвалять рішення щодо впровадження додаткових санкцій проти РФ.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, повідомляє Reuters.

"Ми вивчаємо питання про додаткові санкції проти Росії, і рішення з цього питання буде ухвалено в найближчому майбутньому", - сказала Сандерс.

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі у неділю заявила про готовність Вашингтона оголосити про нові санкції проти Росії через хімічну атаку в Сирії вже у понеділок, тобто сьогодні.

15 квітня російський "Коммерсант", посилаючись на лист посла США Джона Хантсмана до російського МЗС, повідомив, що США планують покарати Росію за підтримку режиму Башара Асада, запровадивши проти неї додаткові санкції.

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