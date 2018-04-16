США в "ближайшем будущем" решат вопрос новых санкций против РФ - Белый дом

Понедельник, 16 апреля 2018, 19:02

Соединенные Штаты вскоре примут решение о внедрении дополнительных санкций против РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

"Мы изучаем вопрос о дополнительных санкциях против России, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшем будущем", - сказала Сандерс.

Постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за химической атаки в Сирии уже в понедельник, то есть сегодня.

15 апреля российский "КоммерсантЪ", ссылаясь на письмо посла США Джона Хантсмана в российский МИД, сообщил, что США планируют наказать Россию за поддержку режима Башара Асада, введя против нее дополнительные санкции.

Напомним, США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.