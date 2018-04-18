У НАТО радять Києву зосередитися на реформах, а не отриманні ПДЧ

Середа, 18 квітня 2018, 09:52

У НАТО не бачать потреби у тому, щоб Україна надто переймалася отриманням Плану дій щодо членства (ПДЧ), і радять зосередитися на реформах.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

"Я взагалі не бачу для вас потреби так перейматися отриманням ПДЧ. Річні національні програми ведуть вас точно тією дорогою" - заявила вона.

За словами Геттемюллер, під час візитів до України їй дуже дивно бачити, що "всі сконцентровані на "обгортці", на формі".

"Усі питають: а чи буде у нас ПДЧ? А чи буде програма посилених можливостей? І водночас – ніхто не каже щось на кшталт: "Ми маємо ставити своїм пріоритетом проведення реформ". А для мене саме це є найважливішим!" - заявила заступниця генсека НАТО.

"І саме ці зміни, якщо вони відбудуться, будуть найважливішим аргументом для країн-членів НАТО, коли вони будуть ухвалювати рішення про членство України", - наголосила вона.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко наполягає, що Північноатлантичний альянс має надати Україні План дій щодо членства.

Детальніше читайте в інтерв'ю: "Заступниця генсека НАТО: У рішенні саміту Альянсу точно буде йтися про Україну".