В Єврокомісії закликали Берлін скасувати перевірки на кордонах

У Брюсселі Німеччину закликали до якнайшвидшого скасування перевірок на кордонах.

Про це заявив єврокомісар з внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю німецьким ЗМІ, повідомляє Deutsche Welle.

Він не згоден, щоб цей контроль був введений "назавжди".

"Ми повинні швидко повернутися до нормальної роботи шенгенської системи", - заявив Аврамопулос.

На його думку, введення довготривалих прикордонних перевірок всередині шенгенської зони стало б "серйозною невдачею".

На минулому тижні міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зєєгофер повідомив Єврокомісії про намір продовжити перевірки на кордонах з Австрією на шість місяців - до листопада 2018 року. Аврамопулос не дав чіткої відповіді, чи схвалить Єврокомісія подібне продовження.

Аврамопулос також не погодився з Зеєгофером, який сказав, що прикордонні перевірки будуть потрібні ще довгий час, оскільки в найближчому майбутньому зовнішні кордони ЄС не будуть захищені в достатній мірі.