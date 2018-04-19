В Еврокомиссии призвали Берлин отменить проверки на границах

В Брюсселе Германию призвали к скорейшей отмене проверок на границах.

Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в интервью немецким СМИ, сообщает Deutsche Welle.

Он не согласен, чтобы этот контроль был введен "навсегда".

"Мы должны быстро вернуться к нормальной работе шенгенской системы", - заявил Аврамопулос.

По его мнению, введение долговременных пограничных проверок внутри шенгенской зоны стало бы "серьезной неудачей".

На минувшей неделе министр внутренних дел ФРГ Хорст Зєєгофер сообщил Еврокомиссии о намерении продолжить проверки на границах с Австрией на шесть месяцев - до ноября 2018 года. Аврамопулос не дал четкого ответа, примет ли Еврокомиссия подобное продолжение.

Аврамопулос также не согласился с Зеєгофером, который сказал, что пограничные проверки будут нужны еще долгое время, поскольку в ближайшем будущем внешние границы ЕС не будут защищены в достаточной мере.