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Генконсульство РФ в Сіетлі остаточно припинило роботу

Понеділок, 02 квітня 2018, 08:36
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Генеральне консульство Росії в Сіетлі у неділю остаточно припинило роботу.

Про це виданню "РИА Новости" повідомив консул-радник Халіт Айсін.

"Керівництво генерального консульства зустрілося з відділенням держдепартаменту в Сіетлі і визначило, що діяльність генерального консульства відповідно до ухваленого рішення американської влади припинена", - сказав він.

За його словами, всі документи і речі перевезені в резиденцію ген консула. Там почав роботу штаб, який підготує вивезення всіх речей в інші диппредставництва і консервацію будівлі.

Резиденції американці зажадали звільнити до кінця 24 квітня.

США прийняли рішення про висилку 60 російських дипломатів та закриття консульства РФ в Сіетлі, в рамках узгоджених зусиль з союзниками, щоб покарати Росію за напад із застосуванням смертоносної нервово-паралітичної речовини на початку цього місяця у Британії.

Російська влада у відповідь заявила про висилку шістдесяти американських дипломатів і закриття генконсульства США в Санкт-Петербурзі.

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