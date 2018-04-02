Генконсульство РФ в Сиэтле окончательно прекратило работу

Генеральное консульство России в Сиэтле в воскресенье окончательно прекратило работу.
Об этом "РИА Новости" сообщил консул-советник Халит Айсин.
"Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена", — сказал он.
По его словам, все документы и вещи перевезены в резиденцию генконсула. Там начал работу штаб, который подготовит вывоз всех вещей в другие диппредставительства и консервацию здания.
Резиденции американцы потребовали освободить до конца 24 апреля.
США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле, в рамках согласованных усилий с союзниками, чтобы наказать Россию за нападение с применением смертоносного нервно-паралитического вещества в начале этого месяца в Британии.
Российские власти в ответ заявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге.