У парламенті Британії створили групу для боротьби із російським впливом

Британські депутати створили спеціальну групу, яка зосередиться на російському втручанні у вибори і та дезінформаційних кампаніях РФ, щоб зрозуміти масштаби "злісного впливу" Москви.

Про це повідомляє The Associated Press.

Нова координаційна група об'єднує керівників кількох впливових комітетів парламенту Британії, у тому числі тих, хто контролює закордонні справи та оборону.

"Оскільки побоювання щодо російського негативного впливу зростають, дуже важливо, щоб ми зрозуміли ступінь активності Путіна", - сказав голова групи консервативний депутат Том Тугендхат.

Він додав, що Британія повинна слідувати за Сполученими Штатами у введенні санкцій проти російських олігархів та державних службовців, пов’язаних із президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 11 квітня міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд на конференції з кібербезпеки в Манчестері звинуватила Росії в здійсненні "систематичних кібератак".