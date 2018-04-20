Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Демпартия США подала в суд на РФ, помощников Трампа и Wikileaks

Украина поднялась на 80-е место в Индексе гражданств мира

Все больше депутатов Европарламента призывают правительства ЕС бойкотировать ЧМ-2018 в России

Во время протестов в Ереване в пятницу задержаны 166 человек






В парламенте Британии создали группу для борьбы с российским влиянием

Пятница, 20 апреля 2018, 18:34

Британские депутаты создали специальную группу, которая сосредоточится на российском вмешательстве в выборы и и дезинформационных кампаниях РФ, чтобы понять масштабы "злостного влияния" Москвы.

Об этом сообщает The Associated Press.

Новая координационная группа объединяет руководителей нескольких влиятельных комитетов парламента Великобритании, в том числе контролирующих иностранные дела и оборону.

"Поскольку опасения относительно российского негативного влияния растут, очень важно, чтобы мы поняли степень активности Путина", - сказал глава группы консервативный депутат Том Тугендхат.

Он добавил, что Британия должна следовать за Соединенными Штатами в вопросе введении санкций против российских олигархов и государственных служащих, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 11 апреля министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд на конференции по кибербезопасности в Манчестере обвинила России в осуществлении "систематических кибератак".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Россия