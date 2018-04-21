МЗС Польщі відмовило в акредитації кореспонденту українських ЗМІ

Міністерство закордонних справ Польщі відмовило в акредитації кореспонденту українського тижневика "Деловая столица" у Варшаві Ігорю Ісаєву.

Про це Ісаєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши лист-відмову польського міністерства.

Ігор Ісаєв є громадянином Польщі українського походження. За його словами, він працював за акредитацією від польського відомства з 2016 року, але цьогоріч МЗС зволікало з продовженням акредитації.

"Спочатку говорили, що спецслужби затягують з перевіркою, а потім запросили на розмову в МЗС. Сьогодні в МЗС пані Маґдалена Борисевич вручила мені відмову продовження акредитації, повторюючи, що це рішення директора прес-служби Артура Льомпарта і більше вона нічого не знає", - повідомив Ісаєв.

Журналіст звернувся до МЗС Польщі із проханням пояснити відмову, але там відповіли, що не повинні обгрунтовувати своє рішення.

На особисте переконання Ісаєва, відмова може бути пов'язана з його персональною позицією щодо скандального закону про Інститут національної пам’яті.

"Польському МЗС не перешкоджає, що його акредитації мають кілька журналістів кремлівських ЗМІ ("Россия сегодня", наприклад). Замуляв в оці я, бо — підозрюю — публічно виступив проти нового закону про Інститут національної пам’яті Польщі, що його польський МЗС боронить як цноти", - написав Ісаєв.

Ігор Ісаєв є кореспонедтом тижневика "Деловая столица", а також автором публікацій в інших українських ЗМІ, включаючи "Європейську правду". У Польщі він також веде проукраїнську активістську діяльність. Зокрема, він критикував обмеження, накладені законом про ІНП.