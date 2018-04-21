МИД Польши отказал в аккредитации корреспонденту украинских СМИ

Министерство иностранных дел Польши отказало в аккредитации корреспонденту украинского еженедельника "Деловая столица" в Варшаве Игорю Исаеву.

Об этом Исаев сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав письмо-отказ польского министерства.

Игорь Исаев является гражданином Польши украинского происхождения. По его словам, он работал по аккредитации от польского ведомства с 2016 года, но в этом году МИД тянул с продолжением аккредитации.

"Сначала говорили, что спецслужбы затягивают с проверкой, а потом пригласили на разговор в МИД. Сегодня в МИД госпожа Магдалена Борисевич вручила мне отказ в продолжении аккредитации, повторяя, что это решение директора пресс-службы Артура Льомпарта и больше она ничего не знает", - сообщил Исаев.

Журналист обратился в МИД Польши с просьбой объяснить отказ, но там ответили, что не должны обосновывать свое решение.

По личному убеждению Исаева, отказ может быть связан с его персональной позицией относительно скандального закона о Институте национальной памяти.

"Польскому МИД не мешает, что его аккредитации имеют несколько журналистов кремлевских СМИ ("Россия сегодня", например). Помешал я, потому что - подозреваю - публично выступил против нового закона об Институте национальной памяти Польши, его польский МИД защищает как невинность", - написал Исаев.

Игорь Исаев является кореспонедтом еженедельника "Деловая столица", а также автором публикаций в других украинских СМИ, включая "Европейскую правду". В Польше он также ведет проукраинскую активистскую деятельность. В частности, он критиковал ограничения, наложенные законом о ИНП.