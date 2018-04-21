Новообраний президент Чорногорії: Росія повинна поважати наш вибір

Новообраний президент Чорногорії заявив, що його країна готова до нормалізації відносин з Росією, але Москва повинна поважати вибір Подгориці на користь членства в ЄС і НАТО.

Про це він заявив в коментарі російському інформаційному агентству "РИА Новости".

"Чорногорсько-російські відносини визначаються багатовіковою традицією дружби в усі часи. Тому ми разом повинні постаратися, щоб так тривало й зараз, коли їх потрібно зробити більш сучасними. І я на посту президента постараюся внести в це свій внесок", - сказав Джуканович.

На його думку, в останні роки відбулося "непотрібне порушення відносин між двома нашими країнами".

"І це через те, що Чорногорія після відновлення своєї незалежності 12 років тому, в яке і керівництво Росії зробило великий внесок, зробила стратегічний вибір на користь членства в НАТО і ЄС, виходячи зі своїх інтересів. Про це з самого початку знали і в Москві. Такий вибір підтвердила і більшість громадян Чорногорії переконливою підтримкою, яку я отримав вже в першому турі президентських виборів 15 квітня ", - зазначив президент Чорногорії.

"Ми очікуємо, щоб наш вибір на право власного шляху поважали всі, особливо ті, кого ми традиційно вважаємо друзями. Це умова, як недавно сказав і президент Росії Володимир Путін, для розвитку відносин на взаємовигідних засадах", - заявив політик.

Колишній прем’єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович переміг на президентських виборах 15 квітня. Міло Джуканович набрав 54% голосів.

Джуканович п'ять разів займав пост прем'єра в 1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016 роках, а також був президентом країни з 1998 по 2002 рік. Він пообіцяв, що Чорногорія стане членом ЄС до закінчення п’ятирічного терміну його перебування на посаді президента.