Перші результати чорногорських виборів – перемагає прозахідний кандидат

Неділя, 15 квітня 2018, 21:42

Згідно із 15% підрахованих голосів на виборах президента Чорногорії перемагає кандидат від DPS та колишній прем’єр-міністр Міло Джуканович.

Про це повідомляє чорногорський портал RTCG.

Так, за прозахідного кандидата Джукановича віддало голоси має 55,1% виборців, тоді як за кандидата від об'єднаної опозиції Младeна Бояніча - 35,5%. На третьому місті - соціал-демократ Драгін'я Вуксановіч (5,9%).

Загалом у виборах прийняло участь 532,6 тис. осі.

У випадку, коли Джуканович збереже свій рівень підтримки, то він стане переможцем вже в першому турі. Якщо ж його рівень підтримки впаде нижче 50% - другий тур відбудеться за два тижні.

Сьогоднішні прeзидeнтські вибори — треті з моменту відновлення незалежності Чорногорїї в 2006 році.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Чорногорії 2016 році були затьмарені спробою державного перевороту. Двадцять осіб були звинувачені в плануванні збройних нападів на державні установи і задумі убити колишнього прем'єр-міністра Міло Джукановича.

Заколот мав на меті не допустити отримання Чорногорії членства у НАТО. Детальніше про це – у статті "Ми обрали право на вільне життя": як Чорногорія стала членом НАТО попри істерику Росії".