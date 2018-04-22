ПАСЕ должна изменить процедуры, чтобы преодолеть проблему коррупции

Единственный путь предотвратить сохранению системной коррупции в ПАСЕ – существенно пересмотреть процедуры ассамблеи.

Об этом заявил глава внешней следственной группы, судья Николас Братца, комментируя обнародованный в воскресенье отчет о коррупции в ассамблее, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Братца напомнил, что речь идет не об отдельных случаях коррупции, а о системных проблемах.

"Мы объяснили в отчете, почему необходимы изменения (процедур и правил ассамблеи)... Изменения могут если не убрать, то существенно уменьшить вероятность повторения таких действий в будущем", - подчеркнул судья, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Братца перечислил сферы, в которых правила Ассамблеи требуют изменений. По его словам, следственная группа установила потребность пересмотреть процедуры, по которым осуществляется назначение депутатов на должности, связанные с подготовкой отчетов. В частности, это касается формирования наблюдательных миссий ПАСЕ на выборах в странах-членах, подчеркнул он.

Расследование установило, что миссии по наблюдению за выборами в Азербайджане системно публиковали предвзятые отчеты, которые не отражали реальность и были сформированы на пользу азербайджанского правительства.

Как сообщала "Европейская правда", в воскресенье внешняя следственная группа подтвердила системную коррупцию в ПАСЕ со стороны Азербайджана.

В течение текущей недели ПАСЕ рассмотрит санкции в отношении депутатов, о которых есть подозрения по поводу коррупционного воздействия со стороны Азербайджана.