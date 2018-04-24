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Країни Заходу обговорили можливість подолання вето РФ в Радбезі ООН - ЗМІ

Вівторок, 24 квітня 2018, 17:36

Країни Заходу обговорили механізм блокування вето Росії в Радбезі ООН шляхом використання резолюції Генеральної Асамблеї 1950 року "Єдність заради миру", ухваленої за часів Корейської війни.

Про це повідомляє The Guardian.

Обговорення перспектив використання резолюції проходило у Швеції на тлі постійного російського вето щодо Сирії. В зустрічі брали участь постпреди ООН, зазначають джерела.

Зазначимо, що згідно з резолюцією, Асамблея може вживати заходів, якщо Рада Безпеки не здатна діяти через голосування проти одного зі своїх постійних членів у випадку, коли існують підстави вбачати загрозу миру, порушення миру чи акт агресії. 

Вона дозволяє дев'яти з 15 членів Ради безпеки обійти вето і передати будь-яке питання на загальне голосування до Генасамблеї ООН. Для його затвердження буде необхідно дві третини голосів Генасамблеї.

Нагадаємо, Москва виступає проти будь-яких дій Заходу проти режиму сирійського президента Башара Асада та вже 12 разів після початку конфлікту накладала вето на рішення Ради Безпеки щодо Сирії.

Останнє вето було накладено на рішення про розслідування затосування хімічної зброї в Сирії.

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ООН Сирія
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