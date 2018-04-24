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Страны Запада обсудили возможность преодоления вето РФ в Совбезе ООН - СМИ

Вторник, 24 апреля 2018, 17:36

Страны Запада обсудили механизм блокировки вето России в Совбезе ООН путем использования резолюции Генеральной Ассамблеи 1950 года "Единство ради мира", принятой во времена Корейской войны.

Об этом сообщает The Guardian.

Обсуждение перспектив использования резолюции проходило в Швеции на фоне постоянного российского вето по Сирии. Во встрече принимали участие постпреды в ООН, отмечают источники.

Отметим, что в соответствии с резолюцией, Ассамблея может принимать меры, если Совет Безопасности не способен действовать из-за голосования против одного из постоянных членов в случае, когда имеются основания усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии.

Она позволяет девяти из 15 членов Совета безопасности обойти вето и передать любой вопрос на общее голосование в Генассамблее ООН. Для его утверждения необходимо две трети голосов Генассамблеи.

Напомним, Москва выступает против любых действий Запада против режима сирийского президента Башара Асада и уже 12 раз после начала конфликта накладывала вето на решение Совета Безопасности по Сирии.

Последнее вето было наложено на решение о расследовании применения химического оружия в Сирии.

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ООН Сирия
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